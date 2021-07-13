Zürih'te şiddetli yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, ulaşım durdu

İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'de dün geceden beri devam eden rekor düzeydeki yağış nedeniyle halk anlar yaşıyor. Sokakların göle döndüğü kentte ulaşım birçok yende durduruldu. İsviçre Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamada, yağışların ülke genelinde süreceği belirtilerek, halka nehir ve göl kenarlarından uzak durmaları uyarısı yapıldı.

ntv.com.tr - Reuters 13.07.2021 - 13:12

Zürih'te şiddetli yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, ulaşım durdu - 1

İsviçre, finans başkenti Zürih'te sel ve ulaşımın aksamasına neden olan bir fırtına sırasında, rekor düzeydeki en şiddetli yağışlardan birine maruz kaldı.

Zürih'te şiddetli yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, ulaşım durdu - 2

Devlete bağlı yayın yapan SRF, Zürih'e bir gecede 4 santimetreden fazla, şehrin hemen dışındaki Waldegg'e ise 10 dakikada 3,1 santimetreyi aşkın yağmur düştüğünü duyurdu.

Zürih'te şiddetli yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, ulaşım durdu - 3

Söz konusu rakamlar, Ağustos 2018'de bir fırtına sırasında Lozan'a 10 dakikada düşen 4,11 cm'lik rekorla karşılaştırıldı.

Zürih'te şiddetli yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, ulaşım durdu - 4

DEVRİLEN AĞAÇLAR VE SEL NEDENİYLE BİRÇOK NOKTADA ULAŞIM DURDU

Diğer taraftan, Zürih'in otobüs ve tramvay ağının büyük bir kısmı, devrilen ağaçların hatları kapatması ve bazı caddeleri su basması nedeniyle durduruldu. 

Zürih'te şiddetli yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, ulaşım durdu - 5

Şehir yetkilileri, herhangi bir yaralanma veya ölümle ilgili ayrıntı vermedi.

Zürih'te şiddetli yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, ulaşım durdu - 6

Zürih'te ikamet eden Jessica Adams, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Sabah erkenden yürüyüşe çıktım ve yağmur durmadı. Gece devrilmiş devasa ağaçlar vardı, gerçekten korkutucuydu" dedi.

Zürih'te şiddetli yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, ulaşım durdu - 7

Diğer taraftan, İsviçre’nin güneyindeki Valais kantonunda, su seviyelerinin yükselme tehlikesi nedeniyle, halka nehirlerden uzak durmaları tavsiyesi verildi.

Zürih'te şiddetli yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, ulaşım durdu - 8

HEYELAN UYARISI

Meteoroloji  servisi, ülkede  daha fazla yağış beklendiğini ve özellikle göller ve nehirler çevresinde selin daha da kötüleşeceğini açıklandı. Ayrıca heyelan uyarısı yapıldı.
Zürih'te şiddetli yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, ulaşım durdu - 9
Zürih'te şiddetli yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, ulaşım durdu - 10
Zürih'te şiddetli yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, ulaşım durdu - 11
Zürih'te şiddetli yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, ulaşım durdu - 12
Zürih'te şiddetli yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, ulaşım durdu - 13
Zürih'te şiddetli yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, ulaşım durdu - 14

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