Zürih'te şiddetli yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü, ulaşım durdu

İsviçre, finans başkenti Zürih'te sel ve ulaşımın aksamasına neden olan bir fırtına sırasında, rekor düzeydeki en şiddetli yağışlardan birine maruz kaldı.

Devlete bağlı yayın yapan SRF, Zürih'e bir gecede 4 santimetreden fazla, şehrin hemen dışındaki Waldegg'e ise 10 dakikada 3,1 santimetreyi aşkın yağmur düştüğünü duyurdu.

Diğer taraftan, Zürih'in otobüs ve tramvay ağının büyük bir kısmı, devrilen ağaçların hatları kapatması ve bazı caddeleri su basması nedeniyle durduruldu.

Şehir yetkilileri, herhangi bir yaralanma veya ölümle ilgili ayrıntı vermedi.

Zürih'te ikamet eden Jessica Adams, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Sabah erkenden yürüyüşe çıktım ve yağmur durmadı. Gece devrilmiş devasa ağaçlar vardı, gerçekten korkutucuydu" dedi.