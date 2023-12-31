MEB Açık Lise sınav tarihleri: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
31.12.2023 20:29
Son Güncelleme: 31.12.2023 20:31
Haber Merkezi
AÖL 2. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Açık lise öğrencileri tarafından merakla sorgulanan AÖL sınav tarihleri, MEB tarafından yayımlanan 2023-24 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
MEB Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavları, açıköğretim lisesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 1. dönem AÖL sınavlarının ardından şimdi de 2. dönem açık lise sınavlarının tarihi merak konusu oldu. İşte, AÖL 2. dönem sınav tarihi...
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu.
AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.
AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.