MEB Açık Lise sınav tarihleri: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 2. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Açık lise öğrencileri tarafından merakla sorgulanan AÖL sınav tarihleri, MEB tarafından yayımlanan 2023-24 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?