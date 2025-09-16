1. dönem birinci ortak sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu (MEB ortak sınav takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ülke genelinde yapılacak ortak sınavların takvimini duyurdu. Açıklanan programa göre, bu dönemde 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için toplam 10 ortak sınav uygulanacak.

1. dönem birinci ortak sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu (MEB ortak sınav takvimi) - 1

2025-2026 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde ortak yazılı sınavların tarihleri yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ülke genelinde yapılacak sınavlara ilişkin yeni takvimi kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan programa göre, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflara yönelik ortak sınavların hangi günlerde uygulanacağı belli oldu.

EĞİTİM HABERLERİ

1. dönem birinci ortak sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu (MEB ortak sınav takvimi) - 2

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ

1. Dönem 1. Yazılı Sınavları (Kasım 2025)

4 Kasım Salı: 7. sınıf Türkçe

5 Kasım Çarşamba: 8. sınıf Türkçe

6 Kasım Perşembe: 9. sınıf Matematik

2. Dönem 1. Yazılı Sınavları (Nisan 2026)

7 Nisan Salı: 6. sınıf Türkçe

8 Nisan Çarşamba: 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik

9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik

10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

2. Dönem 2. Yazılı Sınavları (Haziran 2026)

2 Haziran Salı: 7. sınıf Matematik

3 Haziran Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

1. dönem birinci ortak sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu (MEB ortak sınav takvimi) - 3

SORU DAĞILIM TABLOLARI YAYIMLANDI

9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

1. dönem birinci ortak sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu (MEB ortak sınav takvimi) - 4

Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.

Okul geneli yazılı sınavlarda hangi senaryonun kullanılacağı, eğitim kurumu sınıf/alan zümresi tarafından belirlenecek ve tüm sınavlar belirlenen konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER