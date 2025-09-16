1. dönem birinci ortak sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu (MEB ortak sınav takvimi)
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ülke genelinde yapılacak ortak sınavların takvimini duyurdu. Açıklanan programa göre, bu dönemde 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için toplam 10 ortak sınav uygulanacak.
