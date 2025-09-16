1. dönem birinci ortak sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu (MEB ortak sınav takvimi)

Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.



Okul geneli yazılı sınavlarda hangi senaryonun kullanılacağı, eğitim kurumu sınıf/alan zümresi tarafından belirlenecek ve tüm sınavlar belirlenen konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak.