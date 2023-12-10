1. dönem karnesi ne zaman verilecek? Okullarda sömestr tatili ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından ders ve sınavlara devam ediyor. Şimdi ise ilk dönemin biteceği ve karnelerin alınacağı tarih merak konusu oldu. Peki, ilk dönem ne zaman bitecek? Öğrenciler ne zaman karne alacak?

1. dönem karnesi ne zaman verilecek? Okullarda sömestr tatili ne zaman başlayacak? - 1

MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı. Tatilin sona ermesiyle 81 ilde yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen eğitim-öğretime devam ediyor. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim-öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek. İşte, sömestr başlama tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

1. dönem karnesi ne zaman verilecek? Okullarda sömestr tatili ne zaman başlayacak? - 2

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakanlık takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.


1. dönem karnesi ne zaman verilecek? Okullarda sömestr tatili ne zaman başlayacak? - 3

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?


Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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