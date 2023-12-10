1. dönem karnesi ne zaman verilecek? Okullarda sömestr tatili ne zaman başlayacak?

MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı. Tatilin sona ermesiyle 81 ilde yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen eğitim-öğretime devam ediyor. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim-öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek. İşte, sömestr başlama tarihi...