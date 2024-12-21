1. dönem ne zaman bitiyor? 15 tatile kaç gün kaldı?
Yoğun ders ve sınav temposu ile eğitim dönemine devam eden yüz binlerce öğrenci ve öğretmen, ara dönem tatilinin tarihi hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Aralık ayı ile birlikte beklentileri artan öğrenciler, yaptıkları araştırmalarla MEB'in açıkladığı 15 tatil tarihini sorguluyor. Peki, 15 tatil ne zaman?
2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin ne zaman biteceği okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan pek çok öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Karne alarak yarıyıl tatiline başlayacak olmanın heyecanı ile gün sayan öğrenciler, MEB'in açıkladığı karne tatili tarihine odaklandı. İşte, sömestr tarihi...