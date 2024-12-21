1. dönem ne zaman bitiyor? 15 tatile kaç gün kaldı?

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin ne zaman biteceği okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan pek çok öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Karne alarak yarıyıl tatiline başlayacak olmanın heyecanı ile gün sayan öğrenciler, MEB'in açıkladığı karne tatili tarihine odaklandı. İşte, sömestr tarihi...