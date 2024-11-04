1. dönem ne zaman bitiyor? 9 günlük tatil ne zaman?
2024-2025 eğitim yılının ilk dönemi devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan dönem sınavlarla sürecek. Pek çok öğrenci ve eğitimci de yarıyıl tatili olarak da bilinen sömestr tatili tarihine odaklandı. Öte yandan sömestr tatilinden önce ara tatil yapılacak. Peki, 1. dönem ne zaman bitiyor? 9 günlük tatil ne zaman?
Okullarda ilk dönemin ne zaman biteceği ve karne alınacağının yanı sıra kasım ayında yapılacak ara tatilin tarihi de sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2024-2025 takvimi ile tüm tatil programları belli olmuştu. İşte, 1. dönem bitiş tarihi ve 2024 Kasım ara tatil takvimi...