1. dönem ne zaman bitiyor? 9 günlük tatil ne zaman?

Okullarda ilk dönemin ne zaman biteceği ve karne alınacağının yanı sıra kasım ayında yapılacak ara tatilin tarihi de sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2024-2025 takvimi ile tüm tatil programları belli olmuştu. İşte, 1. dönem bitiş tarihi ve 2024 Kasım ara tatil takvimi...