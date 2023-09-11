1 haftalık tatil ne zaman? 2023-2024 ara tatil tarihleri

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı. Okul öncesi, ilkokul 1. ve lise 9. sınıflar, geçen hafta uyum eğitimi almıştı. Ortaokul 5. sınıfa bu yıl başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 15 Eylül'e kadar sürecek. İşte, 2023-2024 ara tatil tarihleri...