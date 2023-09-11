1 haftalık tatil ne zaman? 2023-2024 ara tatil tarihleri
Türkiye genelindeki 20 milyonu aşkın öğrenci ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman?
Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı. Okul öncesi, ilkokul 1. ve lise 9. sınıflar, geçen hafta uyum eğitimi almıştı. Ortaokul 5. sınıfa bu yıl başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 15 Eylül'e kadar sürecek. İşte, 2023-2024 ara tatil tarihleri...