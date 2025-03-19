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1 haftalık tatil ne zaman? Okullarda ara tatil tarihi

Bu dönemin ara tatili için geri sayım başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ara tatil araştırmalarına hız verdi. Sınav ve sözlülerde ter döken öğrenciler nisan ara tatilini beklemeye başladılar. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak?

1 haftalık tatil ne zaman? Okullarda ara tatil tarihi - 1

2024-2025 eğitim yılının ikinci dönemi devam ediyor. Hem veliler hem de öğrencilerin ana gündem konularından biri de ara tatilin tarihi oldu. Yoğun sınav ve ders temposuna ara vermek isteyen öğrenciler, ara tatili fırsat olarak görüyor. İşte, MEB'e bağlı okullarda ara tatil tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

1 haftalık tatil ne zaman? Okullarda ara tatil tarihi - 2

1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

1 haftalık tatil ne zaman? Okullarda ara tatil tarihi - 3

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Bu tarihten sonra yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili süreci başlayacak.

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