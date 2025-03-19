1 haftalık tatil ne zaman? Okullarda ara tatil tarihi
Bu dönemin ara tatili için geri sayım başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ara tatil araştırmalarına hız verdi. Sınav ve sözlülerde ter döken öğrenciler nisan ara tatilini beklemeye başladılar. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak?
2024-2025 eğitim yılının ikinci dönemi devam ediyor. Hem veliler hem de öğrencilerin ana gündem konularından biri de ara tatilin tarihi oldu. Yoğun sınav ve ders temposuna ara vermek isteyen öğrenciler, ara tatili fırsat olarak görüyor. İşte, MEB'e bağlı okullarda ara tatil tarihi...