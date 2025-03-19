1 haftalık tatil ne zaman? Okullarda ara tatil tarihi

2024-2025 eğitim yılının ikinci dönemi devam ediyor. Hem veliler hem de öğrencilerin ana gündem konularından biri de ara tatilin tarihi oldu. Yoğun sınav ve ders temposuna ara vermek isteyen öğrenciler, ara tatili fırsat olarak görüyor. İşte, MEB'e bağlı okullarda ara tatil tarihi...