1 Mayıs resmi tatil mi? Bugün okullar ve üniversiteler açık mı, kapalı mı? Resmi tatil bilgisi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ile üniversitelerin 1 Mayıs'ta öğrencilere ev sahipliği yapıp yapmayacağı gündemde. Kamu kurumu olan okullar resmi tatillerde kapalı oluyor. İşte, 1 Mayıs Perşembe günü okullar ve üniversitelerde son durum...