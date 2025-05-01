1 Mayıs resmi tatil mi? Bugün okullar ve üniversiteler açık mı, kapalı mı? Resmi tatil bilgisi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle resmi tatil günleri bir kez daha gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ve velileri, 1 Mayıs'ta eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? Bugün okullar açık mı? Bugün İlkokul, ortaokul ve liseler açık mı, kapalı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ile üniversitelerin 1 Mayıs'ta öğrencilere ev sahipliği yapıp yapmayacağı gündemde. Kamu kurumu olan okullar resmi tatillerde kapalı oluyor. İşte, 1 Mayıs Perşembe günü okullar ve üniversitelerde son durum...