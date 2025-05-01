1 Mayıs resmi tatil mi? Bugün okullar ve üniversiteler açık mı, kapalı mı? Resmi tatil bilgisi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle resmi tatil günleri bir kez daha gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ve velileri, 1 Mayıs'ta eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? Bugün okullar açık mı? Bugün İlkokul, ortaokul ve liseler açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs resmi tatil mi? Bugün okullar ve üniversiteler açık mı, kapalı mı? Resmi tatil bilgisi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ile üniversitelerin 1 Mayıs'ta öğrencilere ev sahipliği yapıp yapmayacağı gündemde. Kamu kurumu olan okullar resmi tatillerde kapalı oluyor. İşte, 1 Mayıs Perşembe günü okullar ve üniversitelerde son durum...

EĞİTİM HABERLERİ

1 Mayıs resmi tatil mi? Bugün okullar ve üniversiteler açık mı, kapalı mı? Resmi tatil bilgisi - 2

BUGÜN OKULLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm düzeydeki okullar, resmi tatil olan 1 Mayıs'ta tatil oluyor. Bu nedenl öğrenciler 2 Mayıs Cuma günü derslerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

1 Mayıs resmi tatil mi? Bugün okullar ve üniversiteler açık mı, kapalı mı? Resmi tatil bilgisi - 3

ÜNİVERSİTELER 1 MAYIS'TA TATİL Mİ?

Üniversiteler de tıpkı okullar gibi 1 Mayıs'ta tatil olacak. Dersler 2 Mayıs'tan itibaren devam edecek.

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