1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2023-2024 okulların açılış tarihi

MEB geçtiğimiz yıllarda uyum sürecinde çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmişti. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için daha erken düzenlenecek. İşte, 2023-2024 okulların açılış tarihi...