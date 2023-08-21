1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2023-2024 okulların açılış tarihi
Eylül ayına kısa bir zaman kala okulların açılacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle ilk kez okula başlayan 1. sınıf öğrencilerinin, geçtiğimiz yıllarda uygulanan "uyum haftası" kapsamında okullara erkenden başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki, 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
MEB geçtiğimiz yıllarda uyum sürecinde çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmişti. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için daha erken düzenlenecek. İşte, 2023-2024 okulların açılış tarihi...