1. sınıflara karne yerine "gelişim raporu" verilecek: Gelişim raporuna nasıl bakılır?

Bu çerçevede ilkokul birinci sınıf öğrencilerine, sonuç odaklı karne yerine öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal ve fiziksel açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" doğrultusunda hazırlanan "gelişim raporları" verilecek.



Karne yerine hazırlanacak bu raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nde yer alan sosyal-duygusal beceriler de gelişim raporlarına yansıtılacak.