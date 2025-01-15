1. sınıflara karne yerine "gelişim raporu" verilecek: Gelişim raporuna nasıl bakılır?
Millî Eğitim Bakanlığınca, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" (TYMM) kapsamında ilkokul birinci sınıf öğrencileri için karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" verileceği açıklanmıştı. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek. Peki, gelişim raporuna nasıl bakılır?
Derslere yönelik sonuç hakkında bilgi veren ancak öğrencilerin süreç içindeki gelişimlerine dair bilgileri içermeyen karne uygulaması yerine, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin uygulandığı ilkokul birinci sınıflarda, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçildi.