1. sınıflara karne yerine "gelişim raporu" verilecek: Gelişim raporuna nasıl bakılır?

Millî Eğitim Bakanlığınca, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" (TYMM) kapsamında ilkokul birinci sınıf öğrencileri için karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" verileceği açıklanmıştı. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek. Peki, gelişim raporuna nasıl bakılır?

1. sınıflara karne yerine "gelişim raporu" verilecek: Gelişim raporuna nasıl bakılır? - 1

Derslere yönelik sonuç hakkında bilgi veren ancak öğrencilerin süreç içindeki gelişimlerine dair bilgileri içermeyen karne uygulaması yerine, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin uygulandığı ilkokul birinci sınıflarda, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçildi.


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1. sınıflara karne yerine "gelişim raporu" verilecek: Gelişim raporuna nasıl bakılır? - 2

Bu çerçevede ilkokul birinci sınıf öğrencilerine, sonuç odaklı karne yerine öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal ve fiziksel açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" doğrultusunda hazırlanan "gelişim raporları" verilecek.

Karne yerine hazırlanacak bu raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nde yer alan sosyal-duygusal beceriler de gelişim raporlarına yansıtılacak.

1. sınıflara karne yerine "gelişim raporu" verilecek: Gelişim raporuna nasıl bakılır? - 3

GELİŞİM RAPORUNA NASIL BAKILIR?

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek. Ayrıca "e-Okul" üzerinden velilerin de erişimine açılacak.


1. sınıflara karne yerine "gelişim raporu" verilecek: Gelişim raporuna nasıl bakılır? - 4

Böylece velilere, öğretmenlerin değerlendirme süreçlerinde dikkate aldığı gelişimsel ölçütler ile çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler sunulacak.

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