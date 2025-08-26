10 bin öğretmen ataması ne zaman? Gözler MEB AGS kontenjanları ve branş dağılımında

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025 yılı için gerçekleştireceği 10 bin öğretmen ataması gündemdeki en sıcak konular arasında yer alıyor. Öğretmen adayları, atama takvimi, AGS (Akademi Giriş Sınavı) kontenjanları ve branş dağılımı ile ilgili resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

10 bin öğretmen ataması ne zaman? Gözler MEB AGS kontenjanları ve branş dağılımında

MEB, her yıl öğretmen ihtiyacına göre farklı branşlarda kontenjan belirliyor. 2025 yılı için duyurulacak 10 bin kişilik atama kapsamında da en çok ihtiyaç duyulan branşlara öncelik verilmesi bekleniyor. Özellikle sınıf öğretmenliği, özel eğitim, rehberlik, okul öncesi ve temel branşlarda yüksek kontenjan ayrılacağı tahmin ediliyor. AGS sonuçlarına göre göre adaylar uygun kadro ve pozisyonlar için tercih yapacak. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman?

10 bin öğretmen ataması ne zaman? Gözler MEB AGS kontenjanları ve branş dağılımında

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Atama takvimiyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Eğitim camiası, MEB’in duyuracağı atama takvimi ve başvuru kılavuzu ile net tarihlere ulaşacak. Sürecin açıklanmasının ardından adaylar, e-Devlet ve MEBBİS üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

10 bin öğretmen ataması ne zaman? Gözler MEB AGS kontenjanları ve branş dağılımında

MEB'DEN TARİH AÇIKLAMASI

MEB'den daha önce konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir. "

