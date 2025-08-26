10 bin öğretmen ataması ne zaman? Gözler MEB AGS kontenjanları ve branş dağılımında
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025 yılı için gerçekleştireceği 10 bin öğretmen ataması gündemdeki en sıcak konular arasında yer alıyor. Öğretmen adayları, atama takvimi, AGS (Akademi Giriş Sınavı) kontenjanları ve branş dağılımı ile ilgili resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
MEB, her yıl öğretmen ihtiyacına göre farklı branşlarda kontenjan belirliyor. 2025 yılı için duyurulacak 10 bin kişilik atama kapsamında da en çok ihtiyaç duyulan branşlara öncelik verilmesi bekleniyor. Özellikle sınıf öğretmenliği, özel eğitim, rehberlik, okul öncesi ve temel branşlarda yüksek kontenjan ayrılacağı tahmin ediliyor. AGS sonuçlarına göre göre adaylar uygun kadro ve pozisyonlar için tercih yapacak. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman?