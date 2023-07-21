10 soruda 2023-YKS tercihleri
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını dün öğrenen adaylar için üniversitelerde 1 milyon 111 bin kontenjan bulunuyor. Tercihler 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacak. İşte yerleştirme süreçlerine ilişkin merak edilen 10 soru...
Bu yıl 17-18 Haziran'da düzenlenen 2023-YKS'ye 3 milyon 527 bin 443 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 995 bin 638 aday, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 980 bin 534 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 173 bin 3 aday girdi.
TYT'ye başvuran adayların yüzde 84,92'si, AYT'ye başvuran adayların yüzde 76,97'si ve YDT'ye başvuran adayların yüzde 51,18'i oturumlara katılmış oldu.