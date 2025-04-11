11 Nisan okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde kar tatili var?

KAR YAĞIŞI BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLUYOR

Niğde’de kar yağışısı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Tokat’ta akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar yağışı gece saatlerinde de devam etti.



Sivas’ta ise il merkezinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini kar yağışına bıraktı.



Başkent Ankara’da ise Çankaya ilçesinde yüksek bölgelerde zaman zaman kar yağışı görüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi yollarda tuzlama çalışması yaptı.



Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Ordu’da ise Aybastı, Akkuş, Gölköy, Çamaş, İkizce ve Gürgentepe ilçelerinde kar yağışı ile yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.