1381 Engelli öğretmen ataması son dakika: Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Engelli öğretmen ataması için 2025 yılında 1381 kontenjan ayrılmıştı. Engelli öğretmen adayları öğretmenliğe başvuru işlemleri 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. ön başvurusu onaylanan adaylar ise yerleştirmelere ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğretmen atamaları için tarih verdi. Peki Engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? şte, engelli öğretmen atamasına ilişkin son gelişmeler…

1381 Engelli öğretmen ataması son dakika: Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Engelli öğretmen ataması ön başvurusu onaylanan adaylar atama tercih başvurularını tamamlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Nisan Pazartesi günü düzenlenen  Kabine Toplantısı sonrası engelli öğretmen alımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Engelli öğretmen atamaları ön başvuru ve tercih başvurusu olarak iki aşamada tamamlandı. Engelli öğretmen alımları için geri sayım başlarken gözler sonuçlara çevrildi. Atamalar adayların tercihi dikkate alınarak EKPSS lisans düzeyi puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bilgisayar ortamında yapılacak atama sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki Engelli öğretmen ataması sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

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1381 Engelli öğretmen ataması son dakika: Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 30 Nisan Çarşamba günü engelli öğretmenin atamasının gerçekleşeceğini açıkladı.

Bilgisayar ortamında yapılacak engelli öğretmen atamaları EKPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. EKPSS puanlarının yüksek olan adaylardan başlanmak üzere atamalar ypaılacak.

1381 Engelli öğretmen ataması son dakika: Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

Puanların eşit olması durumunda ise başvuru yaptığı lisans programına ait diploma tarihi önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olana öncelik tanınacak. 

1381 Engelli öğretmen ataması son dakika: Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden
yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle
öğrenebilecektir. Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.

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