1381 Engelli öğretmen ataması son dakika: Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Engelli öğretmen ataması için 2025 yılında 1381 kontenjan ayrılmıştı. Engelli öğretmen adayları öğretmenliğe başvuru işlemleri 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. ön başvurusu onaylanan adaylar ise yerleştirmelere ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğretmen atamaları için tarih verdi. Peki Engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? şte, engelli öğretmen atamasına ilişkin son gelişmeler…
Engelli öğretmen ataması ön başvurusu onaylanan adaylar atama tercih başvurularını tamamlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Nisan Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası engelli öğretmen alımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Engelli öğretmen atamaları ön başvuru ve tercih başvurusu olarak iki aşamada tamamlandı. Engelli öğretmen alımları için geri sayım başlarken gözler sonuçlara çevrildi. Atamalar adayların tercihi dikkate alınarak EKPSS lisans düzeyi puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bilgisayar ortamında yapılacak atama sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki Engelli öğretmen ataması sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…