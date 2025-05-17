15 bin sözleşmeli öğretmen alımında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, adayların ilanı ardından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalara göre, sözlü sınav merkezleri ve tarihleri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve adaylara duyurulacak.

15 bin sözleşmeli öğretmen alımında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? - 1

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylanan adaylar sözlü sınava katılım sağlayacak. KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, mülakatlara katılım gösterecek. Bakanlık, bu yıl 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında tamamladı.

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15 bin sözleşmeli öğretmen alımında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? - 2

ÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmış, sınav giriş belgeleri 10 Haziran'da ilan edilmişti. 2025 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin en geç mayıs ayının son haftası duyurulması bekleniyor.

15 bin sözleşmeli öğretmen alımında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? - 3

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, mülakat yerlerini ve tarihlerini e-Devlet üzerinden temin edecekleri sınav giriş belgeleriyle öğrenebileceklerdir. Sınav giriş belgeleri, e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle erişilebilecek olup, bu belgelerde mülakat tarihi, saati ve sınav merkezi gibi bilgiler yer alacak.


15 bin sözleşmeli öğretmen alımında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? - 4

Sözlü sınavlarda başarılı olan adayların atamaları gerçekleştirilecek olup, tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar sözlü sınavların tamamlanmasının ardından yapılacak.

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