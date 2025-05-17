15 bin sözleşmeli öğretmen alımında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, adayların ilanı ardından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalara göre, sözlü sınav merkezleri ve tarihleri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve adaylara duyurulacak.
Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylanan adaylar sözlü sınava katılım sağlayacak. KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, mülakatlara katılım gösterecek. Bakanlık, bu yıl 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında tamamladı.