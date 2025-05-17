15 bin sözleşmeli öğretmen alımında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylanan adaylar sözlü sınava katılım sağlayacak. KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, mülakatlara katılım gösterecek. Bakanlık, bu yıl 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında tamamladı.