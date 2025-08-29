15 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama: MEBBİS öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair sözlü sınavlar gerçekleşti. Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru süreci 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Mülakatlar ise 23 Haziran'da başladı ve bu ay içerisinde tamamlandı. Öğretmen olma hayalindeki adaylar sözleşmeli öğretmenlik için sınav sonuçlarına odaklandı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden ilan edilecek. İşte, MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçlarına dair detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl toplam 25 bin öğretmen alımı yapacak. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının yanı sıra AGS ile 10 bin öğretmen alımı daha gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde tüm adayların sözlü sınav süreci tamamlanırken adaylar mülakat sonuçlarına odaklandı. Sözlü sınavda sorular, elektronik kura yönetimiyle belirlenirken öğretmen adaylarına alanına ait bir dersin işlenişi, çalışmaların nasıl yapılacağı ve genel kültür, eğitim bilimleri başlıklı sorular yöneltildi. 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları için öngörülen tarih belli oldu. Peki MEB 15 bin sözlü sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Öğretmen ataması mülakat sonuçlarında son durum…

MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen ataması mülakatları Türkiye genelinde birçok sınav merkezinde tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri başlamıştı.

Öğretmen ataması mülakat sonuçlarının bugün (29 Ağustos) cuma günü erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama bulunmazken sonuçların en geç saat 22.00’a kadar paylaşılması öngörülüyor.

Öğretmen ataması mülakat sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirler. MEB tarafından açıklanan takvime göre adaylar sözlü sınav sonuçlarına itiraz edebilecekler.

MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI SORGULA (açıklandığında aktif olacaktır)

Mülakat sonuçlarının paylaşılmasının ardından atama tercihlerinin Kasım ayında alınması bekkleniyor. Bakan Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada 24 Kasım tarihinde kura çekiminin olacağını ifade ederken sonrasında ise güvenlik soruşturması ve diğer işlemlerin tamamlanacağını vurguladı.

Bakan Tekin açıklamasında “Geçen sene yaptığımız gibi. Ocak ayında güvenlik soruşturması ve diğer işlemler tamamlanacak. Sonrasında öğretmenlerimizi görev başına başlatmayı planlıyoruz." dedi.

