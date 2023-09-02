15 tatil ne zaman başlayacak? İşte 2023-2024 sömestr tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. Ders zilinin ardından yoğun sınav ve ödev temposu başlayacak, öğrenciler ocak ayındaki sömestr tatili ile dinlenme fırsatı bulacak. İşte, MEB 2023-2024 tatil takvimi...