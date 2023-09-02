15 tatil ne zaman başlayacak? İşte 2023-2024 sömestr tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Okullar açıldıktan sonra ise kasım ayında ilk ara tatil yapılacak. Ardından ise yarıyıl tatili ve sömestr olarak da bilinen 15 tatil başlayacak, öğrenciler karne alarak dinlenme fırsatı bulacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. Ders zilinin ardından yoğun sınav ve ödev temposu başlayacak, öğrenciler ocak ayındaki sömestr tatili ile dinlenme fırsatı bulacak. İşte, MEB 2023-2024 tatil takvimi...