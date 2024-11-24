15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?
Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen bu yılın eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin ardından yeniden okullara döndü. Peki, karne tatili ne zaman? Sömestr ne zaman başlayacak?
Ara tatilin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı. MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 11-15 Kasım'da uygulandı. Öğretmenler bu tarihler arasında mesleki gelişimleriyle ilgili seminerlerini okula gitmeden çevrim içi tamamladı.