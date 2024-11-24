15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?

Ara tatilin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı. MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 11-15 Kasım'da uygulandı. Öğretmenler bu tarihler arasında mesleki gelişimleriyle ilgili seminerlerini okula gitmeden çevrim içi tamamladı.