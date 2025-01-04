15 tatil ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? (2025 MEB sömestr tatili takvimi)

15 tatilin ne zaman başlayacağı, bir an önce tatile çıkmak için gün sayan milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Okullarda 1. dönemin sona ermesine az bir zaman kala, öğrenciler hangi ayda, ayın kaçında sömestr tatiline çıkacaklarını merak etmeye başladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? İşte 2025 MEB sömestr tatili takvimi.

15 tatil ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? (2025 MEB sömestr tatili takvimi) - 1

2025 sömestr tatili için tarih araştırmaları başladı. Ders temposundan yorulan ve 15 gün tatil yapıp dinlenmek isteyen öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın yayımladığı 2024-2025 iş takvimine çevirdi. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

EĞİTİM HABERLERİ

15 tatil ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? (2025 MEB sömestr tatili takvimi) - 2

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

15 tatil ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? (2025 MEB sömestr tatili takvimi) - 3

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

15 tatil ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? (2025 MEB sömestr tatili takvimi) - 4

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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