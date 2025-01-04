15 tatil ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? (2025 MEB sömestr tatili takvimi)

2025 sömestr tatili için tarih araştırmaları başladı. Ders temposundan yorulan ve 15 gün tatil yapıp dinlenmek isteyen öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın yayımladığı 2024-2025 iş takvimine çevirdi. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?