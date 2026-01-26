15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? (2025-2026 MEB sömestr tatili takvimi)

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli için yılın en sevilen molası olan sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte gözler takvime çevrildi. 19 Ocak’ta başlayan 15 tatilin tadını çıkaran öğrenciler, bir yandan dinlenirken bir yandan da "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 çalışma takvimine göre okulların açılacağı tarih.