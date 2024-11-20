15 tatil ne zaman, hangi ayda başlıyor? (2024-2025 MEB sömestr tatili takvimi)

15 tatilin ne zaman başlayacağı, ilk ara tatilin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Kış aylarının yaklaşmasıyla öğrenciler sömestr tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 tatil takvimi sonrasında 15 tatilin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman, hangi ayda başlıyor?

15 tatil ne zaman, hangi ayda başlıyor? (2024-2025 MEB sömestr tatili takvimi) - 1

Milyonlarca öğrenci 15 tatilin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı. İlk ara tatil dönemini tamamlayan öğrenciler gözlerini şimdi sömestr tatilinin başlayacağı tarihlere çevirdi. Peki, 15 tatil ne zaman, hangi ayda başlıyor?

EĞİTİM HABERLERİ

15 tatil ne zaman, hangi ayda başlıyor? (2024-2025 MEB sömestr tatili takvimi) - 2

15 TATİL NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü son bulacak.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

15 tatil ne zaman, hangi ayda başlıyor? (2024-2025 MEB sömestr tatili takvimi) - 3

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

15 tatil ne zaman, hangi ayda başlıyor? (2024-2025 MEB sömestr tatili takvimi) - 4

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

9 Eylül'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.

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