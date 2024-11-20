15 tatil ne zaman, hangi ayda başlıyor? (2024-2025 MEB sömestr tatili takvimi)
15 tatilin ne zaman başlayacağı, ilk ara tatilin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Kış aylarının yaklaşmasıyla öğrenciler sömestr tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 tatil takvimi sonrasında 15 tatilin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman, hangi ayda başlıyor?
Milyonlarca öğrenci 15 tatilin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı. İlk ara tatil dönemini tamamlayan öğrenciler gözlerini şimdi sömestr tatilinin başlayacağı tarihlere çevirdi. Peki, 15 tatil ne zaman, hangi ayda başlıyor?