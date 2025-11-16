15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB tatil takvimi
16.11.2025 09:16
Deniz Ogan
Okullarda ilk ara tatilin sona ermesinin ardından gözler 15 tatil tarihlerine çevrildi. 10 Kasım'da başlayan ilk ara tatilin bugün sona erecek olmasıyla birlikte 17 Kasım tarihinde okullar yeniden açılacak. Öğrenciler ise ilk dönemin sona ereceği tarihi merak ediyor. Peki, 15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak?
Okullarda sömestr tatilinin başlayacağı tarih, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 tatil takvimi sonrasında 15 tatilin başlayacağı ve biteceği tarih belli oldu.
15 TATİL NE ZAMAN?
2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilmişti.
Buna göre; 8 Eylül Pazartesi başlayan birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB'in yayımladığı 2025-2026 takvimiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil tarihleri de belli oldu.
Buna göre; İkinci dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.