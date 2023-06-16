19 milyon öğrenci karne alıyor
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girdi. Deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitim açıklarının kapanabilmesi için 1 Ağustos-1 Eylül arasında telafi kursları açılacak.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı.