2. ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili için geri sayım (2025 MEB ara tatil takvimi)
2. ara tatil tarihi milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl 1. dönem ve 2. dönem olmak üzere 2 kez ara tatile çıkan öğrenciler, nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 iş takvimine göre 2. ara tatilin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, okullarda 2. ara tatil ne zaman?
Okullarda nisan ara tatili için geri sayım başladı. 2. dönem ara tatiliyle birlikte 1 hafta tatil yapacak olan ve dinlenme fırsatı bulacak olan öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı tatil takvimine çevirdi. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte toplam 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak. Peki, 2. ara tatil ne zaman başlayacak?