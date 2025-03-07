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2. ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili için geri sayım (2025 MEB ara tatil takvimi)

2. ara tatil tarihi milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl 1. dönem ve 2. dönem olmak üzere 2 kez ara tatile çıkan öğrenciler, nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 iş takvimine göre 2. ara tatilin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, okullarda 2. ara tatil ne zaman?

2. ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili için geri sayım (2025 MEB ara tatil takvimi) - 1

Okullarda nisan ara tatili için geri sayım başladı. 2. dönem ara tatiliyle birlikte 1 hafta tatil yapacak olan ve dinlenme fırsatı bulacak olan öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı tatil takvimine çevirdi. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte toplam 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak. Peki, 2. ara tatil ne zaman başlayacak?

EĞİTİM HABERLERİ

2. ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili için geri sayım (2025 MEB ara tatil takvimi) - 2

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı iş takvimiyle birlikte okullarda 2. ara tatilin başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2. ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

2. ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili için geri sayım (2025 MEB ara tatil takvimi) - 3

HAFTA SONUYLA BİRLİKTE 9 GÜN TATİL FIRSATI

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

2. ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili için geri sayım (2025 MEB ara tatil takvimi) - 4

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

20 Ocak 2025 Pazartesi başlayan yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erdi.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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