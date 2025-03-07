2. ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili için geri sayım (2025 MEB ara tatil takvimi)

Okullarda nisan ara tatili için geri sayım başladı. 2. dönem ara tatiliyle birlikte 1 hafta tatil yapacak olan ve dinlenme fırsatı bulacak olan öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı tatil takvimine çevirdi. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte toplam 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak. Peki, 2. ara tatil ne zaman başlayacak?