2. dönem 1. sınavlar ne zaman? 2025 ortak sınav tarihleri
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı. Öğrenciler şimdiden dönemin ilk sınav tarihlerine odaklandı. Peki, 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak?
Yarıyıl tatilini yapmak için 17 Ocak'ta karne alan öğrenciler, iki haftalık aranın ardından 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı. Dönemin başlaması ile sınav tarihleri gündeme geldi. İşte, 2. dönem 1. sınavlar hakkında bilgiler...