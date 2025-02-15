2. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman? MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav takvimi
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ortak sınav takvimi ile 2. dönem 1. yazılı sınavların tarihleri paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 2. dönem 1. ortak sınavları Mart ayının sonunda başlayacak. Peki, 2. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman? MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav takvimi...
Okullarda ikinci dönem 3 Şubat 2025 tarihi itibariyle başladı. Kısa bir ara ardından yoğun bir dönemin açılışını yapan öğrenciler ve veliler, 2.dönem 1. yazılı sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığu, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıfları kapsayan ortak sınav tarihlerini duyurdu.