2. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman? MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ortak sınav takvimi ile 2. dönem 1. yazılı sınavların tarihleri paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 2. dönem 1. ortak sınavları Mart ayının sonunda başlayacak. Peki, 2. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman? MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav takvimi...

2. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman? MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav takvimi - 1

Okullarda ikinci dönem 3 Şubat 2025 tarihi itibariyle başladı. Kısa bir ara ardından yoğun bir dönemin açılışını yapan öğrenciler ve veliler, 2.dönem 1. yazılı sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığu, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıfları kapsayan ortak sınav tarihlerini duyurdu.

EĞİTİM HABERLERİ

2. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman? MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav takvimi - 2

MEB 2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim döneminde sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılarak 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde 12 ve il genelinde 6 ortak yazılı sınav yapılacak. Bu eğitim öğretim yılında ortak sınavlar daha kapsamlı bir şekilde ülke ve il genelinde uygulanacak.

2. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman? MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav takvimi - 3

2.DÖNEM 1. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 2. dönem 1. ortak sınavları mart ayında başlayacak.

2. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman? MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav takvimi - 4

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf fen bilimleri dersi için 17 Mart 2025 Pazartesi (il geneli ortak sınav),

7. sınıf İngilizce dersi için 19 Mart 2025 Çarşamba (il geneli ortak sınav),

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

10. sınıf coğrafya dersi için 19 Mart 2025 Çarşamba (il geneli ortak sınav)

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