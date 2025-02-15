2. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman? MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav takvimi

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları



6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,



6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,



7. sınıf fen bilimleri dersi için 17 Mart 2025 Pazartesi (il geneli ortak sınav),



7. sınıf İngilizce dersi için 19 Mart 2025 Çarşamba (il geneli ortak sınav),



7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,



7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,



9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,



9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,



10. sınıf coğrafya dersi için 19 Mart 2025 Çarşamba (il geneli ortak sınav)