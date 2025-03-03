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2. dönem 1. yazılı sınavları 2025: MEB 2. dönem 1. yazılı ortak sınavları ne zaman yapılacak?

2. dönem 1. yazılı sınavları, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin gündeminde yer almaya başladı. Sömestr tatilinin ardından 2. dönemin ilk yazılı sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yazılı sınav tarihlerine çevirdi. Peki, 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

2. dönem 1. yazılı sınavları 2025: MEB 2. dönem 1. yazılı ortak sınavları ne zaman yapılacak? - 1

2. dönem 1. yazılı sınavlarının ne zaman yapılacağına ilişkin tarih araştırmaları sürüyor. Yaklaşık 20 milyon öğrencinin katılım sağlayacağı ortak sınavlar için hazırlıklar sürerken, öğrenciler sınava girecekleri tarihleri merak ediyor. Peki, 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB ortak sınav takvimi.

EĞİTİM HABERLERİ

2. dönem 1. yazılı sınavları 2025: MEB 2. dönem 1. yazılı ortak sınavları ne zaman yapılacak? - 2

MEB 2. DÖNEM 1. SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 2. dönem 1. ortak sınavları mart ayında başlayacak.

MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirlemişti.

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.

2. dönem 1. yazılı sınavları 2025: MEB 2. dönem 1. yazılı ortak sınavları ne zaman yapılacak? - 3

MEB YAZILI SINAV PROGRAMI

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."

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