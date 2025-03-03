2. dönem 1. yazılı sınavları 2025: MEB 2. dönem 1. yazılı ortak sınavları ne zaman yapılacak?
2. dönem 1. yazılı sınavları, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin gündeminde yer almaya başladı. Sömestr tatilinin ardından 2. dönemin ilk yazılı sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yazılı sınav tarihlerine çevirdi. Peki, 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?
2. dönem 1. yazılı sınavlarının ne zaman yapılacağına ilişkin tarih araştırmaları sürüyor. Yaklaşık 20 milyon öğrencinin katılım sağlayacağı ortak sınavlar için hazırlıklar sürerken, öğrenciler sınava girecekleri tarihleri merak ediyor. Peki, 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB ortak sınav takvimi.