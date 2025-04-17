2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? MEB 2.dönem 2. ortak sınav takvimi
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) bünyesinde gerçekleştirilecek 2. dönem 2. ortak sınavlar için geri sayım başladı. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil derslerinin sınavları iki aşamalı olarak gerçekleştirliyor. Peki, 2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? MEB 2.dönem 2. ortak sınav takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. döneminde uygulanacak ortak sınav tarihlerini paylaştı. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.