2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? MEB 2.dönem 2. ortak sınav takvimi

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) bünyesinde gerçekleştirilecek 2. dönem 2. ortak sınavlar için geri sayım başladı. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil derslerinin sınavları iki aşamalı olarak gerçekleştirliyor. Peki, 2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? MEB 2.dönem 2. ortak sınav takvimi

2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? MEB 2.dönem 2. ortak sınav takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. döneminde uygulanacak ortak sınav tarihlerini paylaştı. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? MEB 2.dönem 2. ortak sınav takvimi - 2

Takvime göre, 2.dönem 2. ortak sınavlar mayıs ayında gerçekleşecek. Peki, 2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? MEB 2.dönem 2. ortak sınav takvimi...

2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? MEB 2.dönem 2. ortak sınav takvimi - 3

ORTAK SINAV TARİHLERİ

​2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. ortak sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? MEB 2.dönem 2. ortak sınav takvimi - 4

İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.

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