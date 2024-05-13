2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB takvimi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda uygulanacak 2. dönem ortak sınav tarihleri duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları mayıs ayının son haftasında başlayacak. Peki, 2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB takvimi açıkladı

2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB takvimi açıkladı - 1

Millî Eğitim Bakanlığı, 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinin değiştiğini duyurmuş, yeni tarihleri paylaşmıştı. Yayımlanan takvime göre, 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin 2’nci dönem 2’nci ortak sınavları bir hafta öne çekildi.

EĞİTİM HABERLERİ

2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB takvimi açıkladı - 2

ORTAK SINAV TARİHLERİ

MEB'in yenilenen takvimine göre, 2’nci dönem 2’nci ortak sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB takvimi açıkladı - 3

2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARA İLİŞKİN ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

Millî Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan söz konusu örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI İÇİN TIKLAYIN

2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB takvimi açıkladı - 4

Diğer yandan eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.

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