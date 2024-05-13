2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB takvimi açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda uygulanacak 2. dönem ortak sınav tarihleri duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları mayıs ayının son haftasında başlayacak. Peki, 2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB takvimi açıkladı
Millî Eğitim Bakanlığı, 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinin değiştiğini duyurmuş, yeni tarihleri paylaşmıştı. Yayımlanan takvime göre, 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin 2’nci dönem 2’nci ortak sınavları bir hafta öne çekildi.