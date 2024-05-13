2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB takvimi açıkladı

Diğer yandan eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.