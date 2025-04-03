2. dönem 2. yazılı sınavlar ne zaman? MEB 6, 7 ve 10. sınıf 2. dönem ikinci ortak sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene iki dönemde de ikişer defa ortak sınav uygulaması yapılıyor. Kapsamı genişletilen ortak yazılı sınavlara artık 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri katılabiliyor. Ortak sınavlar için MEB, örnek soru paylaşımı yapıyor. Öğrenciler, ''2. dönem 2. sınavlar ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.

2. dönem 2. yazılı sınavlar ne zaman? MEB 6, 7 ve 10. sınıf 2. dönem ikinci ortak sınav tarihleri - 1

Okullarda 2. dönem 2. ortak sınav için bekleyiş başladı. Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortak sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2. dönem 1. sınavları 24-28 Mart tarihlerinde uygulandı. Öğrencilerin gözü ikinci dönem 2. sınavlarda!

EĞİTİM HABERLERİ

2. dönem 2. yazılı sınavlar ne zaman? MEB 6, 7 ve 10. sınıf 2. dönem ikinci ortak sınav tarihleri - 2

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.

2. dönem 2. yazılı sınavlar ne zaman? MEB 6, 7 ve 10. sınıf 2. dönem ikinci ortak sınav tarihleri - 3

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılıyor. Yazılı sınavlarda öğrencinin okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülüyor.

2. dönem 1. yazılı sınavları da 24-28 Mart tarihlerinde yapılmıştı:

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.

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