2. dönem 2. yazılı sınavlar ne zaman? MEB 6, 7 ve 10. sınıf 2. dönem ikinci ortak sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene iki dönemde de ikişer defa ortak sınav uygulaması yapılıyor. Kapsamı genişletilen ortak yazılı sınavlara artık 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri katılabiliyor. Ortak sınavlar için MEB, örnek soru paylaşımı yapıyor. Öğrenciler, ''2. dönem 2. sınavlar ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.
Okullarda 2. dönem 2. ortak sınav için bekleyiş başladı. Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortak sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2. dönem 1. sınavları 24-28 Mart tarihlerinde uygulandı. Öğrencilerin gözü ikinci dönem 2. sınavlarda!