2. dönem ortak sınav tarihleri 2025: 1. ortak sınavlar ne zaman? MEB ortak sınav takvimi
Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. ortak sınavlarının tarihi yaklaşırken, öğrenciler yoğun bir şekilde sınav hazırlıklarına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 2. dönem 1. ortak sınavları mart ayında başlayacak. Peki, 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
İkinci dönemde eğitim faaliyetleri devam ederken, ortak sınav takvimi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki milyonlarca öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemindeki ortak sınavlara katılım sağlayacak. Öğrenciler şimdi de ortak sınav tarihlerine odaklandı. İşte, MEB ortak sınav takvimi...