2. dönem ortak sınavlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? MEB 2. dönem 2. ortak yazılı sınav takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6, 7, 9 ve 10. sınıflara yönelik ortak yazılı sınavlar gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz sene sadece 6 ve 9. sınıflar için yapılan ortak sınavların kapsamı bu yıl genişletildi. Öğrenciler 2. ortak sınav gün ve saatini araştırıyor. 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Ortak sınav takvimine göre 6, 7, 9 ve 10. sınıfların yazılı ortak sınavları mayıs ayı içerisinde olacak. Ortak sınavlarda yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemiyor. Sınavlar mayıs - haziran aylarında olacak. İşte, 2. dönem 2. ortak sınav hakkında detaylar...