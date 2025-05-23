2. dönem ortak sınavlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? MEB 2. dönem 2. ortak yazılı sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6, 7, 9 ve 10. sınıflara yönelik ortak yazılı sınavlar gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz sene sadece 6 ve 9. sınıflar için yapılan ortak sınavların kapsamı bu yıl genişletildi. Öğrenciler 2. ortak sınav gün ve saatini araştırıyor. 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

2. dönem ortak sınavlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? MEB 2. dönem 2. ortak yazılı sınav takvimi - 1

Ortak sınav takvimine göre 6, 7, 9 ve 10. sınıfların yazılı ortak sınavları mayıs ayı içerisinde olacak. Ortak sınavlarda yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemiyor. Sınavlar mayıs - haziran aylarında olacak. İşte, 2. dönem 2. ortak sınav hakkında detaylar...

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2. dönem ortak sınavlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? MEB 2. dönem 2. ortak yazılı sınav takvimi - 2

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

MEB tarafından 2. dönem 2. ortak sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihleri arasında olacak. Bu dönem 6, 7 ve 10 sınıflar için gerçekleşecek.

2. dönem ortak sınavlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? MEB 2. dönem 2. ortak yazılı sınav takvimi - 3

Tam gün eğitim veren okullarda 6, 7. ve 10. sınıf Türkçe ve Matematik sınavları 26 Mayıs Pazartesi günü 10:30'da başlayacak ve 11:10'da sona erecek. Aynı sınıflarda Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Tarih sınavları 27 Mayıs Salı günü aynı saatte başlayıp aynı saatte son bulacak.

Sabahçı gruplarda Türkçe ve Matematik dersi sınavları 10:30'da başlayacak ve 11:10'da son bulacak.

Öğlenci gruplarda Türkçe ve Matematik dersi sınavları 14:30'da başlayacak, sınav 15:10'da bitecek.

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