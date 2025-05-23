2. dönem ortak sınavlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? MEB 2. dönem 2. ortak yazılı sınav takvimi

Tam gün eğitim veren okullarda 6, 7. ve 10. sınıf Türkçe ve Matematik sınavları 26 Mayıs Pazartesi günü 10:30'da başlayacak ve 11:10'da sona erecek. Aynı sınıflarda Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Tarih sınavları 27 Mayıs Salı günü aynı saatte başlayıp aynı saatte son bulacak.



Sabahçı gruplarda Türkçe ve Matematik dersi sınavları 10:30'da başlayacak ve 11:10'da son bulacak.



Öğlenci gruplarda Türkçe ve Matematik dersi sınavları 14:30'da başlayacak, sınav 15:10'da bitecek.