20 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvurular ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacak
20 bin öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, mayıs ayı içerisinde alınacak. Peki, 20 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları için geri sayım sürüyor. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs tarihlerinde elektronik ortamda alınacak.
Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.