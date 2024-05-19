20 bin öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor (Başvuru nasıl yapılacak, hangi şartlar aranıyor?)
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular yarın başlayacak. 2023 yılında yapılan KPSS’de 50 puan ve üzerinde puan alan öğretmen adayları 31 Mayıs’a kadar başvuru yapabilecek. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, yarından itibaren 31 Mayıs’a kadar elektronik ortamda alınacak.