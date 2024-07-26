20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçları bekleniyor. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Başvuruların ardından başlayan mülakatlara katılan öğretmen adayları, sonuçların ne zaman, hangi tarihte ilan edileceğini öğrenmek istiyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çok sayıda öğretmenin heyecanla takip ettiği sözleşmeli öğretmen alımının, sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından adayların erişimine açılacak. Öte yandan mülakatta adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formuyla puanlanacak. Sözlü sınavlar belirlenen 20 ilde ve sınav esnasında kamera kaydı alınarak gerçekleştirildi.