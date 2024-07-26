20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçları bekleniyor. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Başvuruların ardından başlayan mülakatlara katılan öğretmen adayları, sonuçların ne zaman, hangi tarihte ilan edileceğini öğrenmek istiyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları - 1

Çok sayıda öğretmenin heyecanla takip ettiği sözleşmeli öğretmen alımının, sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından adayların erişimine açılacak. Öte yandan mülakatta adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formuyla puanlanacak. Sözlü sınavlar belirlenen 20 ilde ve sınav esnasında kamera kaydı alınarak gerçekleştirildi.

EĞİTİM HABERLERİ

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları - 2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı.

Bir hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları - 3

MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları - 4

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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