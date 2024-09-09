20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ardından değerlendirmelerin tamamlanması bekleniyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen sözlü sınava katılan adaylar, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonucuna dair yapılan her açıklamayı yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçlar e Devlet sistemi üzerinden "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları eylül ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.