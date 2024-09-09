20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında son durum adaylar tarafından merak ediliyor. Temmuz ayında gerçekleşen sözlü sınavlara katılan adaylar, sonuç tarihine odaklandı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ardından değerlendirmelerin tamamlanması bekleniyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen sözlü sınava katılan adaylar, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonucuna dair yapılan her açıklamayı yakından takip ediyor. 

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçlar e Devlet sistemi üzerinden "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları eylül ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. 

EĞİTİM HABERLERİ

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaparak atamalarda mülakatın ağırlığını yüzde 100'den yüzde 50'ye indirmişti.

Değişikliğin ardından, mülakat sistemine karşı olan sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri yönetmeliği Danıştay'a taşımıştı.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

YUSUF TEKİN DANIŞTAY ÇALIŞMALARINI BEKLEDİKLERİNİ DUYURDU

CNN Türk yayınına konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sonuçların açıklanması için Danıştay'ın kararını beklediklerini söyledi.

Tekin, "Eğer davalar olmasaydı sonuçları geçen hafta açıklayıp, takvimi ilan etmiş olacaktık." dedi.

Bakan Tekin, sonuçlar açıklandıktan ve atamalar yapıldıktan sonra Danıştay'ın yönetmeliği iptal etmesi halinde ortaya telafisi imkansız zararlar çıkacağını söyledi.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bu nedenle 1 Eylül'de yeniden mesaiye başlayan Danıştay'dan gelecek kararı beklediklerini aktardı.

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