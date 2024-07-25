20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında son durum: Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alındı. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar, 1 Temmuz itibariyle mülakatlara katıldı. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında son durum ne? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?