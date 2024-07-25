20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında son durum: Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında son durum binlerce öğretmen adayı tarafından yakından takip ediliyor. Sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar, şimdi sonuç duyurusu bekliyor. Ataması yapılan öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılından itibaren okullarında görevlerine başlayacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında son durum: Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alındı. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar, 1 Temmuz itibariyle mülakatlara katıldı. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında son durum ne? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında son durum: Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

GEÇEN YIL KISA SÜREDE İLAN EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti. 2023 yılı kaynak alındığında 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ağustos ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında son durum: Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra
duyurulacak, adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında son durum: Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

BAŞARI NOTU KAÇ?

Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Ataması yapılan öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılından itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER