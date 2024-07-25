20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında son durum: Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında son durum binlerce öğretmen adayı tarafından yakından takip ediliyor. Sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar, şimdi sonuç duyurusu bekliyor. Ataması yapılan öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılından itibaren okullarında görevlerine başlayacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alındı. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar, 1 Temmuz itibariyle mülakatlara katıldı. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında son durum ne? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?