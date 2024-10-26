20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri açıklandı: Atamalar ne zaman? (Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzu)

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Bakanlıktan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, adayların sözlü sınav sürecinin, 2 Temmuz'da başlayıp 10 Ağustos'ta tamamlandığı ancak ilgili yönetmelikte yapılan değişikliğin iptali için idari yargıda yürütmeyi durdurma talepli davalar açılması üzerine MEB'in, sözlü sınav sonuçlarının açıklamayı bekletme kararı aldığı hatırlatıldı.



İdari düzenlemeler öncesinde atamaların, doğrudan sözlü sınav puanları esas alınarak yapıldığına vurgu yapılan açıklamada, yönetmelikte yapılan değişiklikle adayın mesleki bilgisini ölçmek, mesleğe uygunluğunu, kültürel birikimini, iletişim becerisini, özgüvenini ve temsil yeteneğini değerlendirmek amacıyla yapılan sözlü sınavlarda elde edilen puanın etkisinin, yüzde 100'den yüzde 50'ye düşürüldüğü, ancak bu hükmün iptaline ilişkin olarak sendikalarca ve şahıslarca yürütmeyi durdurma talepli davalar açıldığı ifade edildi.



Bu kapsamda, sözlü sınavların, öğretmen adaylarının teorik sınav başarısı yanında sahip olması gereken yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla ders anlatım becerisini ölçen yüz yüze görüşmeler şeklinde yapıldığı anımsatılan açıklamada, sözlü sınavların herhangi bir şaibeye meydan vermeksizin sağlıklı ve objektif yürütülebilmesi için tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.