20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri açıklandı: Atamalar ne zaman? (Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzu)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu yayımladı. Kılavuzda atama tarihlerine ve sürecin ayrıntılarına yer verildi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak? Atamalar ne zaman yapılacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları 25 Ekim Cuma günü saat 22.00'de e-Devlet üzerinden açıklandı.
Ardından, 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu MEB'in internet sitesinde yayımlandı.