20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri açıklandı: Atamalar ne zaman? (Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzu)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu yayımladı. Kılavuzda atama tarihlerine ve sürecin ayrıntılarına yer verildi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak? Atamalar ne zaman yapılacak?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri açıklandı: Atamalar ne zaman? (Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzu) - 1

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları 25 Ekim Cuma günü saat 22.00'de e-Devlet üzerinden açıklandı.

Ardından, 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu MEB'in internet sitesinde yayımlandı.

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20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri açıklandı: Atamalar ne zaman? (Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzu) - 2

Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 17 Mayıs'ta yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı.

Buna göre adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri açıklandı: Atamalar ne zaman? (Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzu) - 3

SÖZLEŞMLEİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri açıklandı: Atamalar ne zaman? (Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzu) - 4

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Bakanlıktan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, adayların sözlü sınav sürecinin, 2 Temmuz'da başlayıp 10 Ağustos'ta tamamlandığı ancak ilgili yönetmelikte yapılan değişikliğin iptali için idari yargıda yürütmeyi durdurma talepli davalar açılması üzerine MEB'in, sözlü sınav sonuçlarının açıklamayı bekletme kararı aldığı hatırlatıldı.

İdari düzenlemeler öncesinde atamaların, doğrudan sözlü sınav puanları esas alınarak yapıldığına vurgu yapılan açıklamada, yönetmelikte yapılan değişiklikle adayın mesleki bilgisini ölçmek, mesleğe uygunluğunu, kültürel birikimini, iletişim becerisini, özgüvenini ve temsil yeteneğini değerlendirmek amacıyla yapılan sözlü sınavlarda elde edilen puanın etkisinin, yüzde 100'den yüzde 50'ye düşürüldüğü, ancak bu hükmün iptaline ilişkin olarak sendikalarca ve şahıslarca yürütmeyi durdurma talepli davalar açıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, sözlü sınavların, öğretmen adaylarının teorik sınav başarısı yanında sahip olması gereken yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla ders anlatım becerisini ölçen yüz yüze görüşmeler şeklinde yapıldığı anımsatılan açıklamada, sözlü sınavların herhangi bir şaibeye meydan vermeksizin sağlıklı ve objektif yürütülebilmesi için tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri açıklandı: Atamalar ne zaman? (Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzu) - 5

Açıklamada, yüz yüze görüşmede adaylara hangi konulardan soru sorulacağı ve soruları nasıl cevaplandıracağıyla adayların ders anlatım becerisine dair kendilerinden neler beklendiğini anlatan bir rehber hazırlandığı aktarıldı.

Soruların komisyondan bağımsız olarak bizzat aday tarafından elektronik kura ile belirlendiği ifade edilen açıklamada, 20 ilde 245 komisyon kurulduğu ve komisyon üyelerinin ise her gün değiştirildiği bilgisi verildi.

Ayrıca komisyon üyelerinin rasyonel ve tutarlı puanlama yapabilmesi, ülke genelinde birliktelik sağlanabilmesi için puanlama anahtarlarının da oluşturulduğuna işaret edilen açıklamada, sözlü sınav esnasında adayın dijital ortamda sistem üzerinden rastgele belirlediği sorulara ilişkin cevap anahtarıyla verilen cevapta hangi hususların vurgulanacağı, eş zamanlı olarak yine dijital ortamda komisyon üyelerinin ekranına da yansıdığı ifade edildi.

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