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2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı

Anadolu Ajansı

Yeni eğitim öğretim yılı için ilk ders zili bugün çaldı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin ders başı yaptığı eğitim-öğretim yılının ilk yarısı 18 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler yıl sonu karnelerini ise 14 Haziran’da alacak.

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    Yaz tatili bitti, okullarda ders zili yeniden çaldı.
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    18 milyon öğrenci ve bir milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı.
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    Milli Eğitim Bakanlığı’nın rakamlarına göre, açık öğretim öğrencilerı dahil, devlet okulları ve özel okullarda 17 milyon 749 bin 876 öğrenci
    ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen bugün sınıfları doldurdu.
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    Birinci yarıyıl 18 Ocak Cuma günü sona erecek. 4 Şubat’ta ikinci yarıyıla başlayacak eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran’da sona erecek.
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    Bu arada bir haftadır devam eden uyum eğitimine birinci sınıf seviyesinde 1 milyon 299 bin 349, beşinci sınıf seviyesinde 1 milyon 156 bin 546, dokuzuncu sınıf seviyesinde de 1 milyon 203 bin 578 öğrenci katıldı.
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    Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurs programları da açıklandı. Buna göre, öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme
    kurslarının birinci dönem öğrencı başvuruları 17-23 Eylül 2018'de, İkinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019'da, üçüncü dönem başvuruları
    ise 24-30 Haziran 2019'da alınacak.
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    Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018'de, ikinci dönem kursları 25 Şubat 2019'da, yaz dönemİ kursları da 8 Temmuz 2019'da başlayacak.
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