2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı

1 Yaz tatili bitti, okullarda ders zili yeniden çaldı.

2 18 milyon öğrenci ve bir milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı.

3 Milli Eğitim Bakanlığı’nın rakamlarına göre, açık öğretim öğrencilerı dahil, devlet okulları ve özel okullarda 17 milyon 749 bin 876 öğrenci

ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen bugün sınıfları doldurdu.

4 Birinci yarıyıl 18 Ocak Cuma günü sona erecek. 4 Şubat’ta ikinci yarıyıla başlayacak eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran’da sona erecek.

5 Bu arada bir haftadır devam eden uyum eğitimine birinci sınıf seviyesinde 1 milyon 299 bin 349, beşinci sınıf seviyesinde 1 milyon 156 bin 546, dokuzuncu sınıf seviyesinde de 1 milyon 203 bin 578 öğrenci katıldı.

6 Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurs programları da açıklandı. Buna göre, öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme

kurslarının birinci dönem öğrencı başvuruları 17-23 Eylül 2018'de, İkinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019'da, üçüncü dönem başvuruları

ise 24-30 Haziran 2019'da alınacak.

7 Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018'de, ikinci dönem kursları 25 Şubat 2019'da, yaz dönemİ kursları da 8 Temmuz 2019'da başlayacak.

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