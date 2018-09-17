2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı
Anadolu Ajansı
Yeni eğitim öğretim yılı için ilk ders zili bugün çaldı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin ders başı yaptığı eğitim-öğretim yılının ilk yarısı 18 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler yıl sonu karnelerini ise 14 Haziran’da alacak.
-
1Yaz tatili bitti, okullarda ders zili yeniden çaldı.
-
218 milyon öğrenci ve bir milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı.
-
3Milli Eğitim Bakanlığı’nın rakamlarına göre, açık öğretim öğrencilerı dahil, devlet okulları ve özel okullarda 17 milyon 749 bin 876 öğrenci
ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen bugün sınıfları doldurdu.
-
4Birinci yarıyıl 18 Ocak Cuma günü sona erecek. 4 Şubat’ta ikinci yarıyıla başlayacak eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran’da sona erecek.
-
5Bu arada bir haftadır devam eden uyum eğitimine birinci sınıf seviyesinde 1 milyon 299 bin 349, beşinci sınıf seviyesinde 1 milyon 156 bin 546, dokuzuncu sınıf seviyesinde de 1 milyon 203 bin 578 öğrenci katıldı.
-
6Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurs programları da açıklandı. Buna göre, öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme
kurslarının birinci dönem öğrencı başvuruları 17-23 Eylül 2018'de, İkinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019'da, üçüncü dönem başvuruları
ise 24-30 Haziran 2019'da alınacak.
-
7Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018'de, ikinci dönem kursları 25 Şubat 2019'da, yaz dönemİ kursları da 8 Temmuz 2019'da başlayacak.
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20