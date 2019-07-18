2019 - VakÄ±f Ãœniversitesi Ã¼cretleri ne kadar?
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YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS) sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrenci adaylarÄ±nÄ± tercih heyecanÄ± sardÄ±. Gelecekleri iÃ§in uygun Ã¼niversite arayan Ã¶ÄŸrenciler Google'da Ã¶zel Ã¼niversite Ã¼cretlerini aramaya baÅŸladÄ±. Peki 2019 vakÄ±f Ã¼niversitelerinin Ã¼cretleri ne kadar?
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1
IÅžIK ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°
MÃ¼hendislik, Fen Edebiyat, MimarlÄ±k ve TasarÄ±mi GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesi
Tam Ã¼cretli: 55 bin TL
YÃ¼zde 75 burslu: 13 bin 750 TL
YÃ¼zde 50 burslu: 27 bin 500 TL
YÃ¼zde 25 burslu: 41 bin 250 TL
Ä°ktisadi ve Ä°dari Birimler FakÃ¼ltesi:
Tam Ã¼cretli: 53 bin TL
YÃ¼zde 75 burslu: 13 bin 250 TL
YÃ¼zde 50 burslu: 26 bin 500 TL
YÃ¼zde 25 burslu: 39 bin 750 TL
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2
ACIBADEM ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°
TÄ±p FakÃ¼ltesi:
Ãœcretli: 120 bin TL
YÃ¼zde 50 burslu: 60 bin TL
EczacÄ±lÄ±k FakÃ¼ltesi:
Ãœcretli: 70 bin TL
YÃ¼zde 50 burslu: 35 bin TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon BÃ¶lÃ¼mÃ¼:
Ãœcretli: 39 bin 600 TL
YÃ¼zde 50 burslu: 19 bin 800 Tl
MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi:Â
Ãœcretli: 58 bin 080 TL
YÃ¼zde 50 burslu: 29 bin 40 TL
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3
BAHÃ‡EÅžEHÄ°R ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°
TÄ±p FakÃ¼ltesi:
YÃ¼zde 50 burslu: 45 bin 750 TL
Ãœcretli: 91 bin 500 TL
DiÅŸ HekimliÄŸi FakÃ¼ltesi:
Ãœcretli: 91 bin 500 TL
MÃ¼hendislik ve DoÄŸa Bilimleri FakÃ¼ltesi, MimarlÄ±k ve TasarÄ±m FakÃ¼ltesi, Hukuk FakÃ¼ltesi:
YÃ¼zde 25 burslu: 45 bin 300 TL
YÃ¼zde 50 burslu: 30 bin 200 TL
Ãœcretli: 60 bin 40 TL
Ä°ktisadi, Ä°dari ve Sosyal Bilimler FakÃ¼ltesi,Â UygulamalÄ± Bilimler YÃ¼ksekokulu
Ä°letiÅŸim FakÃ¼ltesi,Â YabancÄ± Diller YÃ¼ksekokulu (HazÄ±rlÄ±k)
YÃ¼zde 50 burslu: 28 bin 975 TL
Ãœcretli: 57 bin 950 TL
EÄŸitim Bilimleri FakÃ¼ltesi, SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi:
YÃ¼zde 25 burslu: 42 bin 675 TL
YÃ¼zde 50 burslu: 28 bin 450 TL
Ãœcretli: 56 bin 900 TL
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4
KADÄ°R HAS ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°
MÃ¼hendislik ve DoÄŸa Bilimleri FakÃ¼ltesi:
Ãœcretli: 62 bin 500 TL
Ä°ktisadi Ä°dari ve Sosyal Bilimler:
Ãœcretli: 62 bin 500 TL
Hukuk FakÃ¼ltesi:Â
62 bin 500 TL
Ä°letiÅŸim FakÃ¼ltesi:
62 bin 500 TL
Sanat ve TasarÄ±m FakÃ¼ltesi:Â
62 bin 500 TL
Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltesi:
62 bin 500 TL
Ä°ngilizce hazÄ±rlÄ±k okulu:
62 bin 500 TL
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5
KOÃ‡ ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°
2019-2020 ders yÄ±lÄ±nda yerleÅŸtirilen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim Ã¼creti
TÄ±p FakÃ¼ltesi dÄ±ÅŸÄ±ndaki programlar iÃ§in KDV dÃ¢hil 96,500 TL
TÄ±p FakÃ¼ltesi 2019-2020 ders yÄ±lÄ± eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim Ã¼creti KDV dÃ¢hil 133.000 TLÂ
YabancÄ± Dil HazÄ±rlÄ±k ProgramÄ± Ã¼creti tÃ¼m bÃ¶lÃ¼mler iÃ§in (TÄ±p fakÃ¼ltesi dÃ¢hil) KDV dÃ¢hil 96,500 TL
YÄ±llÄ±k Ã¶ÄŸrenim Ã¼creti GÃ¼z ve Bahar yarÄ±yÄ±llarÄ±ndaki dersleri kapsÄ±yor ve Ã¼cretlerin yarÄ±sÄ± GÃ¼z YarÄ±yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda, geri kalanÄ± Bahar YarÄ±yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda Ã¶deniyor.
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6
YEDÄ°TEPE ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°
DiÅŸ HekimliÄŸi FakÃ¼ltesi:
85.000 TL
TÄ±p FakÃ¼ltesi:
78.000 TL
EczacÄ±lÄ±k FakÃ¼ltesi:
65.000 TL
Hukuk FakÃ¼ltesi:
60.000 TL
MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi:
52.000 TL
MimarlÄ±k FakÃ¼ltesi (MimarlÄ±k ProgramÄ±):
52.000TL
MimarlÄ±k FakÃ¼ltesi
(EndÃ¼stri ÃœrÃ¼nleri TasarÄ±mÄ±, Ä°Ã§ MimarlÄ±k, Kentsel TasarÄ±m ve Peyzaj MimarlÄ±ÄŸÄ±):
45.000 TL
Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler FakÃ¼ltesi:
45.000 TL
Ä°letiÅŸim FakÃ¼ltesi:
45.000 TL
Ticari Bilimler FakÃ¼ltesi:
45.000 TL
Fen - Edebiyat FakÃ¼ltesi:
45.000 TLÂ
GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesi:
40.000 TL
EÄŸitim FakÃ¼ltesi:
35.000 TL
SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi:
35.000 TL
UygulamalÄ± Bilimler YÃ¼ksekokulu:
28.500 TL
Meslek YÃ¼ksekokulu:
25.000 TL
YabancÄ± Dil HazÄ±rlÄ±k ProgramÄ±Â LisansÂ (DÃ¶nem Ã