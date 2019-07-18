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2019 - VakÄ±f Ãœniversitesi Ã¼cretleri ne kadar?

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YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS) sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrenci adaylarÄ±nÄ± tercih heyecanÄ± sardÄ±. Gelecekleri iÃ§in uygun Ã¼niversite arayan Ã¶ÄŸrenciler Google'da Ã¶zel Ã¼niversite Ã¼cretlerini aramaya baÅŸladÄ±. Peki 2019 vakÄ±f Ã¼niversitelerinin Ã¼cretleri ne kadar?

  • 1

    IÅžIK ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°

    IÅžIK ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°

    MÃ¼hendislik, Fen Edebiyat, MimarlÄ±k ve TasarÄ±mi GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesi

    Tam Ã¼cretli: 55 bin TL

    YÃ¼zde 75 burslu: 13 bin 750 TL

    YÃ¼zde 50 burslu: 27 bin 500 TL

    YÃ¼zde 25 burslu: 41 bin 250 TL

    Ä°ktisadi ve Ä°dari Birimler FakÃ¼ltesi:

    Tam Ã¼cretli: 53 bin TL

    YÃ¼zde 75 burslu: 13 bin 250 TL

    YÃ¼zde 50 burslu: 26 bin 500 TL

    YÃ¼zde 25 burslu: 39 bin 750 TL

  • 2

    ACIBADEM ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°

    ACIBADEM ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°

    TÄ±p FakÃ¼ltesi:

    Ãœcretli: 120 bin TL

    YÃ¼zde 50 burslu: 60 bin TL

    EczacÄ±lÄ±k FakÃ¼ltesi:

    Ãœcretli: 70 bin TL

    YÃ¼zde 50 burslu: 35 bin TL

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon BÃ¶lÃ¼mÃ¼:

    Ãœcretli: 39 bin 600 TL

    YÃ¼zde 50 burslu: 19 bin 800 Tl

    MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi:Â 

    Ãœcretli: 58 bin 080 TL

    YÃ¼zde 50 burslu: 29 bin 40 TL

  • 3

    BAHÃ‡EÅžEHÄ°R ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°

    BAHÃ‡EÅžEHÄ°R ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°

    TÄ±p FakÃ¼ltesi:

    YÃ¼zde 50 burslu: 45 bin 750 TL

    Ãœcretli: 91 bin 500 TL

    DiÅŸ HekimliÄŸi FakÃ¼ltesi:

    Ãœcretli: 91 bin 500 TL

    MÃ¼hendislik ve DoÄŸa Bilimleri FakÃ¼ltesi, MimarlÄ±k ve TasarÄ±m FakÃ¼ltesi, Hukuk FakÃ¼ltesi:

    YÃ¼zde 25 burslu: 45 bin 300 TL

    YÃ¼zde 50 burslu: 30 bin 200 TL

    Ãœcretli: 60 bin 40 TL

    Ä°ktisadi, Ä°dari ve Sosyal Bilimler FakÃ¼ltesi,Â UygulamalÄ± Bilimler YÃ¼ksekokulu
    Ä°letiÅŸim FakÃ¼ltesi,Â YabancÄ± Diller YÃ¼ksekokulu (HazÄ±rlÄ±k)

    YÃ¼zde 50 burslu: 28 bin 975 TL

    Ãœcretli: 57 bin 950 TL

    EÄŸitim Bilimleri FakÃ¼ltesi, SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi:

    YÃ¼zde 25 burslu: 42 bin 675 TL

    YÃ¼zde 50 burslu: 28 bin 450 TL

    Ãœcretli: 56 bin 900 TL

  • 4

    KADÄ°R HAS ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°

    KADÄ°R HAS ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°

    MÃ¼hendislik ve DoÄŸa Bilimleri FakÃ¼ltesi:

    Ãœcretli: 62 bin 500 TL

    Ä°ktisadi Ä°dari ve Sosyal Bilimler:

    Ãœcretli: 62 bin 500 TL

    Hukuk FakÃ¼ltesi:Â 

    62 bin 500 TL

    Ä°letiÅŸim FakÃ¼ltesi:

    62 bin 500 TL

    Sanat ve TasarÄ±m FakÃ¼ltesi:Â 

    62 bin 500 TL

    Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltesi:

    62 bin 500 TL

    Ä°ngilizce hazÄ±rlÄ±k okulu:

    62 bin 500 TL

  • 5

    KOÃ‡ ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°

    KOÃ‡ ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°

    2019-2020 ders yÄ±lÄ±nda yerleÅŸtirilen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim Ã¼creti

    TÄ±p FakÃ¼ltesi dÄ±ÅŸÄ±ndaki programlar iÃ§in KDV dÃ¢hil 96,500 TL

    TÄ±p FakÃ¼ltesi 2019-2020 ders yÄ±lÄ± eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim Ã¼creti KDV dÃ¢hil 133.000 TLÂ 

    YabancÄ± Dil HazÄ±rlÄ±k ProgramÄ± Ã¼creti tÃ¼m bÃ¶lÃ¼mler iÃ§in (TÄ±p fakÃ¼ltesi dÃ¢hil) KDV dÃ¢hil 96,500 TL

    YÄ±llÄ±k Ã¶ÄŸrenim Ã¼creti GÃ¼z ve Bahar yarÄ±yÄ±llarÄ±ndaki dersleri kapsÄ±yor ve Ã¼cretlerin yarÄ±sÄ± GÃ¼z YarÄ±yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda, geri kalanÄ± Bahar YarÄ±yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda Ã¶deniyor.

  • 6

    YEDÄ°TEPE ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°

    YEDÄ°TEPE ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°

    DiÅŸ HekimliÄŸi FakÃ¼ltesi:

    85.000 TL

    TÄ±p FakÃ¼ltesi:

    78.000 TL

    EczacÄ±lÄ±k FakÃ¼ltesi:

    65.000 TL

    Hukuk FakÃ¼ltesi:

    60.000 TL

    MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi:

    52.000 TL

    MimarlÄ±k FakÃ¼ltesi (MimarlÄ±k ProgramÄ±):

    52.000TL

    MimarlÄ±k FakÃ¼ltesi
    (EndÃ¼stri ÃœrÃ¼nleri TasarÄ±mÄ±, Ä°Ã§ MimarlÄ±k, Kentsel TasarÄ±m ve Peyzaj MimarlÄ±ÄŸÄ±):

    45.000 TL

    Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler FakÃ¼ltesi:

    45.000 TL

    Ä°letiÅŸim FakÃ¼ltesi:

    45.000 TL

    Ticari Bilimler FakÃ¼ltesi:

    45.000 TL

    Fen - Edebiyat FakÃ¼ltesi:

    45.000 TLÂ 

    GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesi:

    40.000 TL

    EÄŸitim FakÃ¼ltesi:

    35.000 TL

    SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi:

    35.000 TL

    UygulamalÄ± Bilimler YÃ¼ksekokulu:

    28.500 TL

    Meslek YÃ¼ksekokulu:

    25.000 TL

    YabancÄ± Dil HazÄ±rlÄ±k ProgramÄ±Â LisansÂ (DÃ¶nem Ã