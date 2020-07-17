2020 LGS Anadolu lisesi, fen lisesi, Meslek lisesi taban puanları (LGS tercihleri nasıl yapılacak?)

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Bu sene 5'ten 10'a çıkarılan lise tercihleri https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden alınacak.

İlk önce ' https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx# ' adresine giriş yapılır. Buradan, öğrencinin T.C. Kimlik nosu ve öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapılabilir. Daha sonrasında ise öğrencinize özel bazı bilgiler girilir ve fotoğraf seçilir. Böylece e-Okul sistemine giriş yapmış olursunuz.

Peki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Meslek Lisesi puanları ve yüzdelik dilimleri nedir?