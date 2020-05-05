2020 LGS ne zaman yapılacak? Ertelenen LGS hakkında merak edilenler

05.05.2020 - 10:36
MERKEZİ SINAV BAŞVURULARI, NEREDEN YAPILACAK, BAŞVURU ÜCRETLİ MİDİR?
"Merkezi sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç, tüm 8'inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecektir. Başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacaktır. Başvurular ücretsizdir."
SINAVA TÜM ÖĞRENCİLERİN KATILMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?
"Hayır, sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır."
RESMİ VE ÖZEL ORTAOKULLAR, İMAM HATİP ORTAOKULLARI VE GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
"2019-2020 eğitim öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, merkezi sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır."
SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN OKUL TERCİH EDECEĞİM, SINAVA GİRMELİ MİYİM?
"Hayır, sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir."
SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?
"Fotoğraflı sınav giriş belgesi, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir."
YURT DIŞINDA E-OKUL SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN ÖĞRENCİLER SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ NEREDEN ALACAK?
"Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 28 Mayıs'tan itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsolosluklarından alacak ve onaylatacaktır."
MERKEZİ SINAV OTURUM SAYISI KAÇTIR, SÜRESİ NE KADARDIR?
"Sınav 2 oturumdan oluşmaktadır. 1. oturum sözel alan 75 dakika, 2. oturum sayısal alan 80 dakika olacaktır."
MERKEZİ SINAVDA OTURUMLARDA HANGİ DERSLER YER ALMAKTADIR, SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?
"Merkezi sınav birinci oturum sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, ikinci oturum sayısal alanda ise matematik ve fen bilimleri dersleri yer alacaktır. Soru dağılımı ise birinci oturum sözel alan Türkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru, ikinci oturum sayısal alan matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır."
ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER SÜREKLİ KULLANDIKLARI ARAÇ GEREÇLERİNİ SINAV ESNASINDA YANLARINDA BULUNDURABİLECEK Mİ?
"Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir."
YABANCI DİL DERSİNDEN KİMLER MUAF OLABİLECEK?
"İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin yabancı dil dersinin testinden muaf olabilmesi ve bilgilerinin MEBBİS-RAM modülüne işlenmesi için bu durumun, veli tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir."
EVDE VEYA HASTANEDE EĞİTİM HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİLER SINAVA NEREDE GİRECEK?
"Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için öğrencilerin sınava alınacağı adresin, veliler/vasiler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne, okul müdürlüğü tarafından ise ilgili RAM'a bildirilmesi gerekmektedir."
BAKANLIK TARAFINDAN BAŞVURUSU MERKEZİ OLARAK YAPILAN HER ÖĞRENCİ SINAVA GİRMEK ZORUNDA MI?
"Hayır, sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır."
OKULLAR TATİL OLDU, SINAVDA SORULACAK SORULAR HANGİ KONULARI İÇERECEK?
"Her alan için 8'inci sınıfın sınava esas derslerinden, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibarıyla öğretimi tamamlanan konu ve kazanmalara göre öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır."
İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞUM SINAVA GİRECEK NE YAPMALIYIM?
"Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır."
EVDE VEYA HASTANEDE EĞİTİM HİZMETİ ALAN ÇOCUĞUM SINAVA GİRECEK NE YAPMALIYIM?
"Çocuğunuzun sınava alınacağı adresi, kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir, başka yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri geri kalan işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır."