2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı: Tercih dönemi ne zaman başlayacak? (Lise taban puanları)

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANI (YEP) NEDİR?

Yerleştirmeye Esas Puan, okul not ortalaması ile LGS puanının toplanıp ikiye bölünmesiyle ortaya çıkar. Bunu öğrenmek için ilk olarak 6, 7 ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanınızı toplamalısınız.

YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Öğrencilerin sınav sonucundaki sıralamaları, yüzdelik dilim olarak açıklanır. Taban puanlar her yıl değişebiliyor fakat öğrenciler hem taban puanlarıne hem de yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapmalıdır.

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