2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı: Tercih dönemi ne zaman başlayacak? (Lise taban puanları)

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistesmi (LGS) sınav sonuçlarını açıkladı. Bakanlık tarafından yayınlanan 2021-LGS Tercih ve Yerleştirme kılavuzuna göre tercih dönemi 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden tercih işlemleri nasıl yapılır? LGS 2020 lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise taban puanları ne kadar?

ntv.com.tr 30.06.2021 - 17:14

2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı: Tercih dönemi ne zaman başlayacak? (Lise taban puanları) - 1

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS 2021 tercih kılavuzunu yayınladı.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Liseye başlamaya hazırlanan bir buçuk milyonu aşkın öğrenci için 5 Temmuz Pazartesi günü tercih dönemi başlıyor.

Öğrenciler adreslerine göre ya da sınava girdilerse aldıkları puana göre yerleştirilmek için tercih yapacaklar.

2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı: Tercih dönemi ne zaman başlayacak? (Lise taban puanları) - 2

LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Lise tercihleri https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden alınacak.

İlk önce ' https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx# ' adresine giriş yapılır. Buradan, öğrencinin T.C. Kimlik nosu ve öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapılabilir. Daha sonrasında ise öğrencinize özel bazı bilgiler girilir ve fotoğraf seçilir. Böylece e-Okul sistemine giriş yapmış olursunuz.

2021-LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı: Tercih dönemi ne zaman başlayacak? (Lise taban puanları) - 3

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANI (YEP) NEDİR?

Yerleştirmeye Esas Puan, okul not ortalaması ile LGS puanının toplanıp ikiye bölünmesiyle ortaya çıkar. Bunu öğrenmek için ilk olarak 6, 7 ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanınızı toplamalısınız. 

YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Öğrencilerin sınav sonucundaki sıralamaları, yüzdelik dilim olarak açıklanır. Taban puanlar her yıl değişebiliyor fakat öğrenciler hem taban puanlarıne hem de yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapmalıdır.

LİSELERİN KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN

2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı: Tercih dönemi ne zaman başlayacak? (Lise taban puanları) - 4

2021 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

30 Haziran 2021 - Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

30 Haziran 2021 - Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

30-16 Temmuz 2021 - Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtlarının tamamlanması

05-16 Temmuz 2021 - Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

26 Temmuz 2021 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

26-30 Temmuz 2021 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı: Tercih dönemi ne zaman başlayacak? (Lise taban puanları) - 5

2 Ağustos 2021- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

02-06 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

09 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

09-13 Ağustos 2021- Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen
öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı: Tercih dönemi ne zaman başlayacak? (Lise taban puanları) - 6

20 Ağustos 2021 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021 - Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 - 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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