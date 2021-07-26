2021 LGS tercih sonuçları açıklandı! (Liselere Geçiş Sınavı yerleştirme takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavına giren öğrenciler tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından yayınlanan 2021 LGS Tercih ve Yerleştirme Takvimine göre yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır? Nakil tercihleri ne zaman yapılacak?

ntv.com.tr 26.07.2021 - 08:34

2021 LGS tercih sonuçları açıklandı! (Liselere Geçiş Sınavı yerleştirme takvimi) - 1

Lise adayı öğrenciler 2021 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından  05-16 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaptı. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre ilk yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. 

2021 LGS tercih sonuçları açıklandı! (Liselere Geçiş Sınavı yerleştirme takvimi) - 2

TERCİH SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları “http://www.meb.gov.tr” adresinden öğrencilerin erişimine açıldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

2021 LGS tercih sonuçları açıklandı! (Liselere Geçiş Sınavı yerleştirme takvimi) - 3

2021 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

30 Haziran 2021 - Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

30 Haziran 2021 - Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

30-16 Temmuz 2021 - Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtlarının tamamlanması

05-16 Temmuz 2021 - Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

26 Temmuz 2021 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

26-30 Temmuz 2021 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
2021 LGS tercih sonuçları açıklandı! (Liselere Geçiş Sınavı yerleştirme takvimi) - 4

2 Ağustos 2021- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

02-06 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

09 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

09-13 Ağustos 2021- Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen
öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

2021 LGS tercih sonuçları açıklandı! (Liselere Geçiş Sınavı yerleştirme takvimi) - 5

20 Ağustos 2021 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021 - Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 - 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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