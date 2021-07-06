2021 LGS tercihleri başladı: LGS tercihi nasıl yapılır? (Lise taban puanları)

ntv.com.tr 06.07.2021 - 14:24
Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS 2021 tercih kılavuzunu yayınladı.
LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Liseye başlamaya hazırlanan bir buçuk milyonu aşkın öğrenci için 5 Temmuz Pazartesi itibariyle başladı.
Öğrenciler adreslerine göre ya da sınava girdilerse aldıkları puana göre yerleştirilmek için tercih yapacaklar.
Lise tercihleri https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden alınacak.
İlk önce ' https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx# ' adresine giriş yapılır. Buradan, öğrencinin T.C. Kimlik nosu ve öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapılabilir. Daha sonrasında ise öğrencinize özel bazı bilgiler girilir ve fotoğraf seçilir. Böylece e-Okul sistemine giriş yapmış olursunuz.
Yerleştirmeye Esas Puan, okul not ortalaması ile LGS puanının toplanıp ikiye bölünmesiyle ortaya çıkar. Bunu öğrenmek için ilk olarak 6, 7 ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanınızı toplamalısınız.
YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?
Öğrencilerin sınav sonucundaki sıralamaları, yüzdelik dilim olarak açıklanır. Taban puanlar her yıl değişebiliyor fakat öğrenciler hem taban puanlarıne hem de yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapmalıdır.
2 Ağustos 2021- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
02-06 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
09 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
09-13 Ağustos 2021- Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen
öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
20 Ağustos 2021 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
23-27 Ağustos 2021 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
31 Ağustos 2021 - Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
06 Eylül 2021 - 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı