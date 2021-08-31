2021 YKS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM, üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası)

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurdu.

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar da faydalanabilecek.