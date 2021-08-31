2021 YKS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM, üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası)

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği açıklama ÖSYM'den geldi. Yerleştirme sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

ntv.com.tr 31.08.2021 - 08:29

2021 YKS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM, üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası) - 1

ÖSYM YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI AÇIKLANDI 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

2021 YKS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM, üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası) - 2
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.
Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler
Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
2021 YKS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM, üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası) - 3

26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen üniversite sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Ağustos günü başlayan tercih dönemi 20 Ağustos'ta sona ermişti.

2021 YKS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM, üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası) - 4

Tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 

Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM, üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası) - 5

2021 YKS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri şu tarihlerde yapılacak. 

Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021 Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021 

2021 YKS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM, üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası) - 6

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurdu. 

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar da faydalanabilecek.

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