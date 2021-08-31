2021 YKS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM, üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası)

ntv.com.tr 31.08.2021 - 08:29
ÖSYM YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen üniversite sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Ağustos günü başlayan tercih dönemi 20 Ağustos'ta sona ermişti.
Tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
2021 YKS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri şu tarihlerde yapılacak.
Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021 Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurdu.
Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar da faydalanabilecek.