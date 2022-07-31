2022 KPSS lisans oturumları başladı (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde düzenlenecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.07.2022 - 10:48

2022 KPSS lisans oturumları başladı (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 1

 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı.

2022 KPSS lisans oturumları başladı (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 2

Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verildi.

2022 KPSS lisans oturumları başladı (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 3

 bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

2022 KPSS lisans oturumları başladı (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 4

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022 KPSS lisans oturumları başladı (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 5

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI GELECEK HAFTA BAŞLAYACAK

2022-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 6 Ağustos'ta saat 10.15'te; alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; alan bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 7 Ağustos saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

2022 KPSS lisans oturumları başladı (KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?) - 6

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

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