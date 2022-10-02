2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) heyecanı (KPSS ÖABT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?)

Yurt genelinde 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin heyecanı son buldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ilk oturumu yapıldı.
Sınavdan 15 dakika önce adayların binalara alınmasının ardından 10.15'te başlayan sabah oturumunda ÖABT kapsamında, ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik (lise), fizik, kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi.
Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, beden eğitimi, okul öncesi, İngilizce ve sınıf öğretmenlikleri testlerinde ise adayların 75 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre tanındı.
2022-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erdi.
Karabük’te düğün tarihi ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Test (ÖABT) sınavı çakışan kişi, gelinliği ile birlikte nikah masasından önce sınav sırasına oturdu.
Damat Ali Selam ise gelin arabasını ''sınav gelini'' yazısıyla birlikte süsledi.
Öğleden sonraki oturumu ise 14.45'te başladı.
Sınav, saat 16.45'te sona erdi.
Adaylar, 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmadı.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.