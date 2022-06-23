2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavının geride kalmasıyla gözler LGS taban puanlarına çevrildi. 8. sınıf öğrencileri LGS yüzdelik dilim ve kontenjanlarını araştırıyorlar. İşte MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları hakkında merak edilenler...

Haberler - ntv.com.tr 23.06.2022 - 10:45

2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 1

LGS, 5 Haziran Pazar günü 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Liselere Geçiş Sınavının bitmesinin ardından LGS taban-tavan puanları ve yüzdelik dilimleri gündeme geldi.

2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 2

YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 3

Milli Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS kılavuzu için araştırmalar devam ederken Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi 2021 taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları ile yüzdelik dilimlerine dair merak edilenler...

2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 4

İSTANBUL'DAKİ LİSELERİN 2021-2022 DÖNEMİ TABAN VE TAVAN PUANLARI İLE YÜZDELİK DİLİMLERİ

GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)

  • Kontenjan: 100
  • Taban Puan: 500
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,01
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,01

İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 180
  • Taban Puan: 497,41
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,06
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,01

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ)

  • Kontenjan: 120
  • Taban Puan: 494,82
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,11

2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 5

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ)

  • Kontenjan: 60
  • Taban Puan: 494,57
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 493,4
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,2
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 492,39
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,25
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,01

2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 6

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 180
  • Taban Puan: 489,67
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,34
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,06

HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR)

  • Kontenjan: 120
  • Taban Puan: 487,97
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,46
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY)

  • Kontenjan: 240
  • Taban Puan: 484,38
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,7
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,11

2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 7

YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ)

  • Kontenjan: 120
  • Taban Puan: 482,66
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,84
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,26

PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ - (SİLİVRİ)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 467,22
  • En yüksek yüzdelik dilim: 2,29
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,63

VEFA LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 477,58
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,26
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,32

2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 8

ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 477,36
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,29
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,34

ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 477,23
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,3
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,09

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - İngilizce (KARTAL)

  • Kontenjan: 120
  • Taban Puan: 476,41
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,37
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,39

2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 9

BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 475,41
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,47
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,6

PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 180
  • Taban Puan: 475
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,5
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,3

YÜKSEL- İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (KARTAL)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 470,86
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,93
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,25

2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 10

SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 480,84
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,11

HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR)

  • Kontenjan: 180
  • Taban Puan: 480,37
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,04
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,34

VELİDEBAĞ FEN LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 464,38
  • En yüksek yüzdelik dilim: 2,6
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,46

2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 11

ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 458,65
  • En yüksek yüzdelik dilim: 3,27
  • En düşük yüzdelik dilim: 1,66

KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)

  • Kontenjan: 180
  • Taban Puan: 456,85
  • En yüksek yüzdelik dilim: 3,49
  • En düşük yüzdelik dilim: 1,41

ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

  • Kontenjan: 120
  • Taban Puan: 451,5
  • En yüksek yüzdelik dilim: 4,19
  • En düşük yüzdelik dilim: 1,82

2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 12

İL İL LİSELERİN 2021-2022 DÖNEMİ TABAN VE TAVAN PUANLARI İLE YÜZDELİK DİLİMLERİ

2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 13
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 14
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 15
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 16
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 17
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 18
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 19
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 20
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 21
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 22
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 23
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 24
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 25
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 26
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 27
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 28
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 29
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 30
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 31
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 32
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 33
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 34
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 35
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 36
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 37
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 38
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 39
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 40
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 41
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 42
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 43
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 44
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 45
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 46
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 47
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 48
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 49
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 50
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 51
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 52
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 53

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2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 54
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 55
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 56
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 57
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 58
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2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 60
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 61
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 62
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 63
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 64
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 65
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 66
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 67
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 68
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 69
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 70
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 71
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 72
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 73
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 74
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 75
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 76
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 77
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 78
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 79
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 80
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 81
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 82
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 83
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 84
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 85
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 86
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 87
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 88
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 89
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 90
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 91
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 92
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 93
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 94
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 95
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 96
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 97
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 98
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 99
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 100
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 101
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 102
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 103
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 104
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 105
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 106
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 107
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 108
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 109
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 110
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 111
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 112
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 113
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 114
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 115
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 116
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 117
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 118
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 119
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 120
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 121

2022 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri,lgs taban puanları 2022,LGS-MEB,2022 LGS Lise Taban Puanları ,2022 İllere Lise Puanları,2021 LGS Yerleştirme sonuçları

2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 122
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 123
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 124
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 125
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 126
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 127
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 128
2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları - 129

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