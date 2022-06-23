2022 LGS liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı? Liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.